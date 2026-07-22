Ragusa-Catania, chiusura della Statale 514 tra Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea: ecco quando e perché

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Nuove limitazioni alla viabilità lungo la strada statale 514 “di Chiaramonte” per consentire l’avanzamento dei lavori della nuova autostrada Ragusa-Catania.

Anas ha comunicato che sarà disposta la chiusura temporanea di un tratto della SS514 in due diverse fasce orarie, necessarie per eseguire alcune lavorazioni previste nel Lotto 2 dell’infrastruttura.

Nel dettaglio, la circolazione sarà interrotta:

dalle ore 16 di venerdì 24 luglio alle ore 10 di sabato 25 luglio 2026 ;

; dalle ore 16 di sabato 25 luglio alle ore 10 di domenica 26 luglio 2026.

Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra il chilometro 18,600, in corrispondenza dello svincolo di contrada Dicchiara, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi, e il chilometro 26,900, all’altezza dello svincolo di Sciri, nel territorio di Licodia Eubea.

La chiusura è necessaria per consentire la demolizione del cavalcavia esistente numero 8, situato al chilometro 21,050 della SS514, un intervento preliminare indispensabile per la realizzazione della nuova piattaforma stradale della futura autostrada Ragusa-Catania.

Contestualmente sarà effettuata anche la prova di carico sull’impalcato del nuovo cavalcavia CV03, realizzato al chilometro 2,065 del Lotto 2, una verifica tecnica fondamentale prima della messa in esercizio dell’opera.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione della Ragusa-Catania, una delle infrastrutture più attese dalla Sicilia sud-orientale, destinata a migliorare i collegamenti tra le province di Ragusa e Catania, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando i livelli di sicurezza della viabilità. Durante le chiusure saranno predisposti percorsi alternativi per garantire la mobilità degli automobilisti.

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