La strada appena rifatta presenta avvallamenti: verifiche urgenti sulla Sp 5 Comiso-Aeroporto

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La sicurezza della Strada Provinciale 5 finisce al centro dell’attenzione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa dopo la segnalazione di alcuni avvallamenti nel tratto compreso tra la rotatoria di Villa Orchidea e quella di accesso all’Aeroporto di Comiso.

Gli uffici del settore Lavori Pubblici e Viabilità si sono attivati immediatamente avviando le verifiche tecniche sul posto e predisponendo gli interventi necessari per garantire la sicurezza degli automobilisti che percorrono quotidianamente un’arteria strategica per i collegamenti del territorio ibleo.

Sopralluogo e verifiche dopo le segnalazioni dei cittadini

A seguito delle segnalazioni ricevute, i tecnici del Libero Consorzio hanno effettuato un sopralluogo lungo il tratto interessato, riscontrando la presenza di alcune criticità della carreggiata.

Le anomalie riguardano una zona recentemente interessata dai lavori di potenziamento dei collegamenti tra la SS115, lo scalo aeroportuale di Comiso e la SS514 Ragusa-Catania, nell’ambito dei lotti 3 e 6, opere concluse da poco tempo.

Proprio la vicinanza con gli interventi appena realizzati ha spinto l’Ente ad attivare tutte le procedure previste, coinvolgendo direttamente il soggetto esecutore dei lavori.

Diffida all’impresa: interventi richiesti con urgenza

Il Libero Consorzio ha formalmente diffidato il Consorzio appaltatore e l’impresa esecutrice affinché provvedano tempestivamente al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

La richiesta arriva mentre l’opera si trova ancora nella fase di efficacia del collaudo. Il certificato, approvato nel novembre 2025, diventerà definitivo soltanto dopo due anni dalla sua emissione.

Questo consente all’Ente di richiedere ulteriori verifiche tecniche e di individuare eventuali responsabilità legate alla realizzazione degli interventi.

In particolare, il Libero Consorzio ha richiesto all’impresa, al Consorzio appaltatore e all’organo di collaudo di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per individuare le cause degli avvallamenti e definire le soluzioni definitive.

Schembari: “La sicurezza degli utenti resta una priorità”

Sulla vicenda è intervenuta la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, che ha sottolineato la tempestività dell’azione degli uffici.

«Alle prime avvisaglie di possibili problematiche lungo il tratto della Strada Provinciale 5 che costeggia l’Aeroporto di Comiso – ha dichiarato – gli uffici si sono immediatamente attivati con i sopralluoghi, verificando la presenza di alcuni avvallamenti che potrebbero determinare situazioni di pericolo per chi percorre questa importante arteria viaria».

La presidente ha inoltre evidenziato come sia stata inviata una formale diffida all’impresa incaricata dei lavori affinché intervenga rapidamente per eliminare le criticità.

«La tutela dell’incolumità degli utenti della strada resta la nostra priorità – ha aggiunto Schembari – e continueremo a seguire ogni fase dell’intervento fino alla completa risoluzione delle problematiche e alla piena tutela dell’interesse pubblico».

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