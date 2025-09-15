Attività di logopedia e psicomotricità a scuola. Alla “Don Milani” di Scicli un nuovo servizio per gli alunni

Scuola, Comune, Asp e Csr insieme per alleggerire le esigenze materiali ed economiche delle famiglie con alunni diversamente abili. Un servizio nuovo che nasce all’interno dell’Istituto comprensivo “Don Milani” al villaggio Jungi di Scicli e che allontana i disagi del passato, quando le famiglie dovevano raggiungere altri centri della provincia per garantire le prestazioni di logopedia e psicomotricità ai propri figli. “In passato ci si doveva spostare in sedi limitrofe – ha commentato il sindaco Mario Marino – per accedere a questo servizio, con aggravio di costi o per la famiglia o per l’ente Comune. Il bambino perdeva peraltro ore di lezione per raggiungere i centri Csr limitrofi a Scicli, con una riduzione di socializzazione scolastica e del diritto allo studio”. Il servizio sarà garantito dal lunedì al sabato senza finestre di interruzione secondo le esigenze degli alunni destinatari delle attività di sostegno. La disponibilità degli spazi necessari concessa dal nuovo dirigente scolastico dell’istituto “Don Milani” permetterà di evitare i viaggi fuori Comune ai bambini ed ai ragazzi che ne avranno necessità evitando di lasciare, anche fisicamente, la scuola che frequentano quotidianamente.

© Riproduzione riservata