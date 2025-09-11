Attimi di paura a Modica bassa: scooter contro auto, ma nessun grave ferito

Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente verificatosi ieri sera nei pressi di Piazza Principe di Napoli a Modica Bassa, proprio davanti Palazzo di Città. Per cause in corso d’accertamento un motociclo a bordo del quale si trovavano due ragazzi, si è scontrato contro un’auto che usciva dal parcheggio.

Nello scontro il conducente il motociclo, ha perso il controllo del mezzo che è rovinosamente caduto sull’asfalto. Paura ed apprensione tra i passanti che si sono fermati a prestare soccorso. Per i due scooteristi per fortuna, come dicevamo, solo lievi contusioni.

