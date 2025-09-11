Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Attimi di paura a Modica bassa: scooter contro auto, ma nessun grave ferito
11 Set 2025 11:41
Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente verificatosi ieri sera nei pressi di Piazza Principe di Napoli a Modica Bassa, proprio davanti Palazzo di Città. Per cause in corso d’accertamento un motociclo a bordo del quale si trovavano due ragazzi, si è scontrato contro un’auto che usciva dal parcheggio.
Nello scontro il conducente il motociclo, ha perso il controllo del mezzo che è rovinosamente caduto sull’asfalto. Paura ed apprensione tra i passanti che si sono fermati a prestare soccorso. Per i due scooteristi per fortuna, come dicevamo, solo lievi contusioni.
