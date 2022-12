Rocambolesco incidente autonomo ieri notte a Modica.

Incidente autonomo ieri notte a Modica. Una Bmv condotta da un giovane automobilista, probabilmente a casa dell’eccessiva velocità secondo il racconto dei alcuni testimoni, dopo aver invaso la corsia opposta a quella di marcia, ha finito la propria corsa contro il muro di una abitazione. Il ragazzo immediatamente soccorso pare abbia riportato solo alcune lievi fratture. Non ci sono state altre autovetture coinvolte solo per un mero caso fortuito. L’incidente è avvenuto a mezzanotte in Via Nazionale in direzione Modica bassa.

