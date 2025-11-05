Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Assegnata la scorta al giornalista vittoriese Giuseppe Bascietto
05 Nov 2025 12:27
Assegnata la scorta al giornalista vittoriese Giuseppe Bascietto . Bascietto, giornalista d’inchiesta, vive da anni in un’altra regione italiana.
Ha seguito numerose vicende di cronaca e, di recente, i fatti riguardanti il rapimento del giovane diciassettenne vittoriese avvenuto un mese e mezzo fa. Bascietto ha analizzato e descritto i nuovi scenari e le nuove alleanze della criminalità organizzata vittoriese, l’ascesa di nuovi vertici e l’emergere di Gianfranco Stracquadaini, latitante arrestato venti giorni fa a Comiso, in una casa nascondiglio non distante dal commissariato. Stracquadaini era latitante da un anno e mezzo e ricercato per il tentato omicidio di Roberto Di Martino, che si salvò solo perché riuscì a ingranare la marcia e a fuggire in auto, ma rimasto gravemente ferito perse un occhio.
Bascietto sarà a Vittoria il prossimo 14 novembre ’25 per una serata organizzata dall’amministrazione comunale. Bascietto ha ricevuto di recente un premio giornalistico a Mesagne e lo ha dedicato alla sua città. È autore di alcuni libri d’inchiresta dedicata alla mafia e ha descritto vicende recenti e lontane della criminalità orgnaizzata nel territorio ipparino e ragusano.
