Assegnata la scorta al giornalista vittoriese Giuseppe Bascietto . Bascietto, giornalista d’inchiesta, vive da anni in un’altra regione italiana.

Ha seguito numerose vicende di cronaca e, di recente, i fatti riguardanti il rapimento del giovane diciassettenne vittoriese avvenuto un mese e mezzo fa. Bascietto ha analizzato e descritto i nuovi scenari e le nuove alleanze della criminalità organizzata vittoriese, l’ascesa di nuovi vertici e l’emergere di Gianfranco Stracquadaini, latitante arrestato venti giorni fa a Comiso, in una casa nascondiglio non distante dal commissariato. Stracquadaini era latitante da un anno e mezzo e ricercato per il tentato omicidio di Roberto Di Martino, che si salvò solo perché riuscì a ingranare la marcia e a fuggire in auto, ma rimasto gravemente ferito perse un occhio.

Bascietto sarà a Vittoria il prossimo 14 novembre ’25 per una serata organizzata dall’amministrazione comunale. Bascietto ha ricevuto di recente un premio giornalistico a Mesagne e lo ha dedicato alla sua città. È autore di alcuni libri d’inchiresta dedicata alla mafia e ha descritto vicende recenti e lontane della criminalità orgnaizzata nel territorio ipparino e ragusano.

