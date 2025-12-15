Asd Giarratana Volley: doppia vittoria in trasferta per maschile e femminile

Una giornata memorabile per l’Asd Giarratana Volley, che sabato ha centrato una storica doppia vittoria in trasferta. La formazione maschile e quella femminile si sono imposte con un secco 0-3 nei rispettivi campionati, segnando la prima volta di questa stagione in cui entrambe le squadre tornano a casa con il bottino pieno.

Nel campionato di Serie C maschile, il team allenato da Gianluca Giacchi ha vinto con i parziali di 19-25, 19-25, 19-25 contro un Volley Misterbianco che ha tentato di opporre resistenza, ma nulla ha potuto contro la solida prestazione dei giarratanesi. “È stata la partita in cui ci siamo espressi meglio – commenta Giacchi – significa che stiamo crescendo, e finalmente i miglioramenti sono visibili. Dall’altra parte c’era una squadra giovane e valida, ma abbiamo fatto valere la nostra esperienza nei momenti decisivi.” Grazie a questa vittoria, l’Asd Giarratana Volley raggiunge 18 punti in classifica, confermando la sua posizione tra le prime squadre della Serie C.

Sul fronte femminile, il Giarratana Volley ha affrontato un match senza storia contro il Gela, fanalino di coda del campionato di Serie D. Le ragazze allenate da Saro Corallo hanno imposto il loro gioco con parziali che parlano chiaro: 14-25, 11-25, 20-25. “Nell’ultimo set ho voluto dare spazio a tutte le ragazze – ha dichiarato Corallo – ma la partita era già segnata. Stiamo attraversando un ottimo momento di forma, e continueremo a lavorare con lo stesso spirito”.

Il presidente Salvatore Pagano non nasconde la sua soddisfazione per i risultati ottenuti: “Oggi festeggiamo una doppia vittoria che ci galvanizza e ci fa ben sperare per il futuro. Questo è solo l’inizio di un progetto che vuole rilanciare la pallavolo a Giarratana, un progetto che vede la crescita costante delle nostre squadre e il supporto della comunità”.

© Riproduzione riservata