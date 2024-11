Asd Free Ball Ragusa, sconfitte sia per la prima squadra in serie D sia per l’Under 17

Una sconfitta che invita alla riflessione. Così commenta coach Massimiliano Migliore, insieme al collega Emanuele Campo, la pesante sconfitta della sua squadra contro Volley 96 Milazzo. Il risultato finale, 3 a 0, rappresenta un passo indietro rispetto alle prestazioni precedenti, segnando un punto critico per la squadra. “Abbiamo accusato troppi cali di tensione, soprattutto nei momenti decisivi della partita”, ammette coach Migliore. “Non siamo riusciti a rimanere concentrati, e nei momenti cruciali, i nostri avversari sono stati superiori. È stato evidente”, aggiunge, sottolineando la necessità di un cambiamento nell’approccio.

Immediatamente dopo la partita, i coach hanno organizzato un briefing per analizzare gli errori e focalizzarsi sugli aspetti critici della sfida. “Dobbiamo evitare questi errori a tutti i costi”, spiega Migliore, che evidenzia la determinazione della squadra a reagire già dalla prossima partita, che si giocherà sabato contro Exongraphic Astra Stadium Catania.

Anche l’Under 17 ha subito una sconfitta contro Pachino, con una prestazione influenzata da errori di concentrazione. A guidare i ragazzi in questa sfida sono stati coach Raffaele Bottone e Francesco Corallo. Anche in questo caso, coach Migliore afferma che la chiave per migliorare è solo una: “Lavorare con maggiore vigore e impegno per evitare che gli stessi errori si ripetano”. Il gruppo è già tornato in palestra per rimediare a questi difetti e prepararsi a dare il massimo nelle prossime sfide.

