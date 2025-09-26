Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
Arresto a Modica: ragioniere 51enne ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico
26 Set 2025 11:13
Un ragioniere 51enne di Modica è stato arrestato su disposizione della procura di Catania. L’uomo è accusato di possesso di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Postale di Catania.
L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari nella sua casa di Modica a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento gli è stato notificato dagli agenti del commissariato di Modica. foto di repertorio
