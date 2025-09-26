Arresto a Modica: ragioniere 51enne ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico

Un ragioniere 51enne di Modica è stato arrestato su disposizione della procura di Catania. L’uomo è accusato di possesso di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Postale di Catania.

L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari nella sua casa di Modica a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento gli è stato notificato dagli agenti del commissariato di Modica. foto di repertorio

