Antonio Figliomeni è il nuovo allenatore del Vittoria. Tudisco sarà il secondo, torna il diesse Tino Longo

Il Vittoria ha già scelto il nuovo allenatore. Manca ancora l’annuncio ufficiale della società, ma la decisione è definitiva.

La società del presidente Vittorio Pinnolo ha raggiunto l’accordo con Antonio Figliomeni, calabrese, con un passato dal calciatore e da allenatore. Ha allenato, tra l’altro, la Gioiosa Ionica. Il nome del tecnico calabrese è stato scelto tra una rosa di nomi che i dirigenti hanno valutato con attenzione. Nei giorni scorsi erano circolati, tra gli altri, i nomi di Bognanni (ex Milazzo) e di Cacciola (ex Gela).

Figliomeni sarà affiancato in panchina da Francesco Tudisco, già allenatore in seconda a Modica, quando la squadra era allenata da Pasquale Ferrara.

Quasi fatta anche per il direttore sportivo. Dovrebbe arrivare Tino Longo e prendere il posto del dimissionario Giuseppe Restuccia. Tino Longo era goià stato contattato nel giugno scoroso, quando la società sembrava voler affidare la guida tecnica a Nicolò terranova, il tecnico che aveva guidato la squadra nella parte finale del campionato, con ottimi risultati. Poi l’accordo con terranova era saltato, anche per ragioni economiche.

Lo staff tecnico del Vittoria cambia quindi radicalmente. Resterà l’allenatore dei portieri Daniele Indelicato, che eccezionalmente ha guidato oggi la squadra in panchina, dimostrando sagacia tecnica e capacità di guidare e motivare la squadra.

Figliomeni sarà annunciato e presentato ufficialmente nei prossimi giorni. Dovrebbe guidare la squadra dalla panchina già da domenica prossima, quando il Vittoria affronterà in casa il Palazzolo. Dovrebbe trattarsi di una gara non proibitiva, contro una formazione che si trova nella parte bassa della classifica. Ma il Vittoria ha imparato a sue spese che distrarsi e perdere la concentrazione può costare caro.

