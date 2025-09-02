Antonino Pluchino, morto sulla Modica-Marina di Modica: i funerali il 3 settembre

Si svolgeranno mercoledì 3 settembre alle ore 10,30 i funerali di Antonino Pluchino, 88 anni, l’uomo rimasto vittima di un tragico incidente stradale sulla Modica-Marina di Modica durante la giornata di ieri. Per cause tutt’ora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la sua auto e quella di una 38enne si sono scontrate frontalmente. La donna, rimasta ferita, è stata elisoccorsa e si trova tutt’ora in prognosi riservata.

Antonino Pluchino era molto conosciuto in città: per anni, è stato il proprietario di un’autoscuola a Modica. I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

