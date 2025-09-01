Incidente mortale a Marina di Modica: perde la vita Antonio Pluchino

Un grave incidente stradale si è verificato a Marina di Modica stamani, provocando la morte di un uomo anziano e il ferimento di una donna, trasferita d’urgenza in elisoccorso a Catania. La vittima è Antonio Pluchino, 88 anni, ex titolare di un’autoscuola a Modica. L’impatto si è verificato sulla strada provinciale Modica-Marina di Modica, tra la ex Sp 44 e la Sp 6. Si tratterebbe di uno scontro frontale avvenuto tra due auto. La vittima si trovava alla guida di una Fiat Punto. La donna, invece, una ragusana di 38 anni, F.C., era alla guida di una Peugeot 306.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo all’anziano, che è deceduto sul colpo. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118, ed è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause del sinistro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

