Antonella Elia, inviata di “Citofonare Rai 2” a Scicli. Ecco quando andrà in onda la puntata

Domenica 23 marzo, dalle 10:15 alle 12:55, su Rai Due andrà in onda un servizio speciale dedicato a Scicli e ai luoghi del Commissario Montalbano, realizzato dall’inviata Antonella Elia per la trasmissione Citofonare Rai 2, condotta da Simona Ventura e Paola Perego.

La troupe della Rai è stata accolta con entusiasmo dalla Scicli Film Commission e dal sindaco Mario Marino, che ha fatto gli onori di casa. Dopo il successo della puntata di Ulisse con Alberto Angela su Rai Uno e la recente presenza di Canale 5 per un programma in onda a maggio, ora tocca a Citofonare Rai 2 portare le bellezze di Scicli in prima serata.

Antonella Elia ha girato tra i luoghi più iconici della città, tra cui via Mormina Penna, la Chiesa di San Bartolomeo e, naturalmente, il commissariato di Vigata, set della celebre fiction con protagonista Salvo Montalbano. Con lei, anche Angelo Russo, l’attore che interpreta Agatino Catarella, il simpatico e strampalato collaboratore del commissario.

L’incontro tra Angelo Russo e alcuni turisti inglesi e spagnoli, giunti appositamente per visitare i luoghi della serie, ha regalato momenti di grande emozione, testimoniando l’intramontabile fascino di Montalbano nel mondo. Appuntamento imperdibile domenica 23 marzo su Rai Due, dalle 10:15 alle 12:55.

