Anche a San Valentino bus navetta gratuito per il Koala

Dopo la positiva partecipazione registrata nelle settimane precedenti, l’Amministrazione comunale di Ragusa conferma il servizio di bus navetta gratuito dedicato ai giovani per la serata di sabato 14 febbraio. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Ragusa, il servizio Informagiovani, la discoteca Arcadia (Koala) e la ditta Tumino, con l’obiettivo di promuovere un divertimento responsabile e garantire spostamenti sicuri durante la notte.

Il servizio consentirà ai ragazzi di raggiungere la discoteca Koala e fare ritorno a casa senza utilizzare mezzi privati, riducendo così i rischi legati alla guida notturna e favorendo una maggiore sicurezza stradale.

Prenotazioni entro il 12 febbraio

Per usufruire della navetta gratuita è obbligatoria la registrazione tramite modulo online entro le ore 10:00 di giovedì 12 febbraio. La scadenza è stata fissata per consentire l’organizzazione tecnica del servizio e il dimensionamento del numero di autobus necessari in base alle richieste ricevute. Il sistema registra automaticamente i dati al momento dell’invio, mentre la conferma definitiva della prenotazione sarà comunicata via email nei giorni successivi.

Gli organizzatori invitano gli utenti a utilizzare un solo indirizzo email per partecipante e a comunicare eventuali rinunce scrivendo all’indirizzo informagiovani@comune.ragusa.it, così da permettere ad altri giovani di usufruire del servizio.

Percorsi e orari del servizio

Il bus navetta partirà alle ore 22:00 da Ragusa Ibla, con fermata allo Scalo Merci alle 22:10 e successiva sosta in via Brin a Marina di Ragusa alle 22:30, per arrivare al Koala alle 22:40. È prevista anche una seconda partenza dallo Scalo Merci alle ore 23:30, con fermata in via Brin alle 23:50 e arrivo alla discoteca a mezzanotte.

Il rientro sarà garantito da un’unica corsa alle ore 04:00 dal parcheggio del Koala, con fermate a Marina di Ragusa in via Brin, allo Scalo Merci e a Ragusa Ibla.

