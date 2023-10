Ampliamento del Centro comunale di raccolta a Modica. Oltre mezzo milione di euro per l’impianto di contrada Michelica

Non solo i cittadini ma anche i titolari di attività commerciali potranno confluire nel Centro comunale di raccolta per disfarsi dei rifiuti ingombranti. Svolta per il CCR di contrada Michelica a Modica al quale la Regione ha destinato la somma di 570 mila euro per completare la struttura e metterla a totale servizio non solo dei cittadini ma anche delle attività commerciali di Modica.

Un passo in avanti per il miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio modicano.

“Si viene a risolvere in modo definitivo una serie di questioni legate, ad esempio, all’afflusso nella struttura – spiega il sindaco Maria monisteri – verranno ad essere eliminati i lunghi tempi di attesa, perché avremo un CCR più grande, più capiente, più efficiente e con maggiori e migliori attrezzature. L’investimento riguarda anche il riciclo dei rifiuti, elemento fondamentale per migliorare il servizio non solo dal punto di vista economico ma anche da quello ecologico. Investiremo anche su campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione legate al CCR di contrada Michelica, ai suoi servizi, ai destinatari di essi ed al suo utilizzo”.

Nuove attrezzature ed aree di raccolta più ampie. Cambia volto l’attuale CCR di contrada Michelica ritenuto piccolo rispetto alle esigenze del territorio modicano.

“Aumenteranno i sistemi di informatizzazione all’interno della struttura, favorendo così quanti arrivano a conferire; ci saranno nuove attrezzature e raddoppierà l’area del Centro stesso, permettendo di snellire di molto – afferma l’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro – ci saranno isole ecologiche ‘dedicate’ puntando al ‘conferimento intelligente’. Che non è solo intelligente ma anche particolarmente conveniente per l’utenza. Infatti, ci sarà la pesatura dei rifiuti differenziati conferiti da ogni cittadino modicano che otterrà per questo, un notevole sconto sulla Tari”. Per il conferimento dei rifiuti da parte dei commercianti pronto il programma. “Gli operatori commerciali potranno conferire nel CCR di contrada Michelica. Aumenteranno i cassoni a disposizione ed è previsto anche un investimento importante per migliorare la sicurezza di chi lavora in esso.