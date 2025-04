Altro comune ibleo in dissesto. Stavolta è toccato a Monterosso Almo

Il Comune di Monterosso Almo è ufficialmente in dissesto. Durante la seduta del Consiglio Comunale scorsa all’unanimità è stata votata la proposta di dissesto finanziario, un atto inevitabile dettato da una situazione contabile difficile. Con un disavanzo che supera i 2 milioni di euro e il fallimento del precedente piano di riequilibrio, il Consiglio ha approvato una misura che segna un momento storico e drammatico per l’ente. Il disavanzo è di 2 milioni, ma il debito complessivo ammonta a circa 4 milioni.

Una decisione, quella assunta dal Consiglio Comunale, sofferta ma inevitabile, giunta al culmine di un confronto acceso, che ha certificato l’impossibilità per l’Amministrazione di far fronte agli obblighi economici accumulati nel tempo. Il voto segna l’inizio di una fase delicata e tutt’altro che priva di incognite per il futuro del piccolo borgo montano. Le ragioni che hanno condotto a questa drammatica scelta sono molteplici: difficoltà strutturali nella riscossione dei tributi, spese straordinarie non previste nei bilanci, e un debito stratificato negli anni che ha progressivamente eroso ogni margine di manovra finanziaria.

Ora, come previsto dalla normativa, la gestione dell’emergenza passerà nelle mani di un Organo Straordinario di Liquidazione, chiamato a fotografare con precisione la massa passiva — ovvero il totale dei debiti contratti dal Comune — e a quantificare i beni e le risorse eventualmente liquidabili per tentare un difficile risanamento. il Comune sarà sottoposto a un rigido piano di rientro pluriennale, con inevitabili ricadute su servizi, assunzioni, tributi e sull’autonomia dell’ente. Monterosso Almo, uno dei borghi più suggestivi della provincia iblea, si trova oggi a dover affrontare una prova di resilienza amministrativa e civica.

© Riproduzione riservata