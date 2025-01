Il Comune di Modica è ufficialmente in stato di dissesto. Lo ha deciso il Consiglio comunale. VIDEO

Il comune di Modica è ufficialmente in stato di dissesto. Lo ha deciso il consiglio comunale di Modica nella seduta del 30 Gennaio dopo oltre 4 ore di dibattito con 12 favorevoli e 4 astenuti.

Hanno votato favorevolmente al dissesto Minardo, Armenia, Cascino, Gugliotta, Cecere, Aurnia, Spadaro Daniela, Castello, Borrometi, Spadaro, Castello e Civello.

Ad essersi allontanati dall’aula al momento del voto i consiglieri Rita Floridia, Massimo Caruso, Paolo Nigro, Elena Frasca, Miriam Franzò, Leandro Giudanella, Lorenzo Giannone e Gianmarco Covato mentre, sono rimasti in aula per garantire il numero legale affinché il Consiglio potesse proseguire il lavoro con la loro presenza in Aula , ma astenendosi i consiglieri Piero Covato, Daniele Scapellato, Giovanni Alecci e Alessio Ruffino, nella qualità rispettivamente di Capogruppo Vice Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione Bilancio.

In chiusura l’intervento del sindaco seguito d lunghi applausi che ha chiesto scusa per chi si è allontanato dall’aula e per chi si è astenuto dalla votazione considerandolo una atto di viltà . Da adesso , ha concluso, si inizia d’accapo evidenziando un nuovo inizio e probabilmente anche, lo supponiamo noi, imminenti cambiamenti in giunta.

GUARDA LA DIRETTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

