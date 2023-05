Altri due incidenti stradali questa domenica

Il terzo incidente si è registrata in contrada Cava Ispica. Si è trattato di un tamponamento fra tre autovetture le cui cause sono in fase di verifica da parte della pattuglia della Polizia Locale di Modica intervenuta sul posto. Nessun ferito nell'incidente.

Come detto in mattinata un primo grave incidente stradale nei pressi di contrada Maganuco, sulla Marina di Modica Pozzallo. Un giovane vittoriese di 41 anni ha perso il controllo della moto mentre transitava sulla provinciale litoranea. Non si conoscono le cause dell'incidente per i cui rilievi è intervenuta una pattuglia della Stazione carabinieri di Marina di Modica. L'equipe del 118, intervenuta sul posto, accertando le condizioni cliniche del centauro ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il giovane si trova ricoverato, ora, al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania per i traumi riportati. Per regolare la viabilità sulla provinciale è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Pozzallo.