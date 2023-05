Gravissimo incidente: motociclista ferito e trasportato in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato stamattina a Maganuco, frazione balneare di Modica. Un motociclista, per cause ancora da accertare, è rovinato a terra in maniera autonoma lungo la provinciale 66 Marina di Modica-Pozzallo.

Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, compreso l’elisoccorso, per trasportare il motociclista al trauma center del Cannizzaro di Catania. Attualmente non sono disponibili informazioni dettagliate sulle condizioni di salute del ferito.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire le circostanze dell’incidente. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sull’accaduto e sulle eventuali cause dell’incidente. ricerca fotografica Franco Assenza