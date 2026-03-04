Allarme rosso nel Mediterraneo: la maxi esercitazione Nato riporta la Sicilia al centro dello scacchiere. Caccia ai sottomarini

Nel tratto di mare tra Catania e Siracusa non si gioca solo un’esercitazione militare, ma una partita strategica che riguarda gli equilibri dell’intero Mediterraneo. L’edizione 2026 della Dynamic Manta, la principale esercitazione antisommergibile della Nato nell’area, riporta la Sicilia al centro della mappa geopolitica dell’Alleanza, in un momento segnato da tensioni internazionali e da una crescente attenzione alla sicurezza delle rotte marittime e delle infrastrutture sottomarine.

Come riporta un articolo del quotidiano La Sicilia a firma di Leonardo Lodato, l’operazione coinvolge un dispositivo imponente: quattro sottomarini – due italiani, uno greco e uno turco – affiancati da aerei da pattugliamento marittimo provenienti da numerosi Paesi alleati, elicotteri e unità navali di superficie. A guidare le operazioni è la fregata europea multi missione ITS Virginio Fasan, in configurazione antisommergibile, simbolo della capacità tecnologica espressa dalla Marina Militare italiana.

Ma al di là dei numeri, è il messaggio politico e operativo a emergere con forza: la Nato punta sull’interoperabilità come vero valore aggiunto. Navi, sommergibili, velivoli e catene di comando di 32 Paesi diversi devono parlare la stessa lingua operativa, condividere procedure, frequenze, protocolli. L’addestramento continuo diventa così lo strumento principale per garantire una risposta credibile in caso di crisi.

In questo scenario, l’Italia rivendica un ruolo da protagonista. I sommergibili di nuova generazione impegnati nell’esercitazione – dotati di propulsione indipendente dall’aria e sistemi d’arma avanzati – rappresentano l’eccellenza nel panorama dei battelli convenzionali. A ciò si aggiunge il programma dei Near Future Submarine, che rafforzerà ulteriormente la componente subacquea nazionale nei prossimi anni.

Strategica è anche la base di Augusta, tornata centrale nella dimensione sommergibilistica. La sua posizione geografica la rende un avamposto naturale verso il Mediterraneo orientale e il Canale di Sicilia, aree attraversate non solo da traffici commerciali ma anche da dorsali energetiche e cavi per le telecomunicazioni. La guerra antisommergibile, oggi, non riguarda soltanto scenari di conflitto tradizionale: significa anche protezione delle infrastrutture critiche e contrasto a minacce ibride, incluse attività illecite che sfruttano la dimensione subacquea.

Parallelamente, cresce l’attenzione sul fronte tecnologico e industriale. Il Polo Nazionale della Subacquea, iniziativa avviata nel 2023, punta a coinvolgere università, centri di ricerca, grandi aziende e start-up nello sviluppo di soluzioni innovative per il controllo e il monitoraggio dei fondali. Un segnale di come la “dimensione subacquea” non sia più soltanto ambito militare, ma terreno di competizione tecnologica e industriale.

Nel mare calmo che riflette l’Etna innevato, intanto, elicotteri, sonar e sommergibili simulano scenari complessi di individuazione e neutralizzazione. Un gioco tattico che, dietro la coreografia spettacolare, nasconde la sostanza dell’operazione: dimostrare che l’Alleanza è pronta, coesa e tecnologicamente avanzata.

La Sicilia, ancora una volta, non è semplice cornice geografica ma perno strategico di un Mediterraneo sempre più centrale nelle dinamiche globali.

