Allarme a Ragusa: tentativi di truffa tramite “migrazione” dei dati delle bollette elettriche. Ecco come si introducono nelle case

Negli ultimi giorni sono state segnalate diverse attività sospette nella zona di Ragusa, dove individui si fanno strada tra le abitazioni per ottenere informazioni riservate relative alle bollette elettriche. Secondo le testimonianze raccolte, la truffa si sviluppa tramite una procedura ingannevole che mira a sottrarre il codice di migrazione contenuto nelle bollette, con il fine di cambiare l’operatore a insaputa dei consumatori.

Modalità di operare dei truffatori

Una persona, che si è presentata in diverse abitazioni della zona di Via Mongibello, si muniva di una grossa cartella piena di fogli di carta e si presentava con tono autoritario. Durante la visita, l’individuo chiedeva di parlare con il/la titolare delle bollette elettriche, spiegando che “nella bolletta inviata a pagina 3 c’è una comunicazione alla quale bisogna rispondere per evitare di pagare troppo”. L’aggressività del tono e la rapidità nel parlare sembrano essere tattiche deliberate: il visitatore infatti si esprime in modo così veloce e poco chiaro da rendere difficile capire il suo nome e il titolo in cui agisce.

Come agiscono

Le testimonianze riportano che, se il titolare dell’abitazione manifesta disinteresse o rifiuto, il visitatore si infastidisce e, addirittura, arriva a minacciare: “continuerai a pagare tanto in bolletta”. Questa minaccia è finalizzata a mettere pressione sul consumatore, inducendolo a fornire una copia della propria bolletta. Il fine della truffa è chiaro: ottenere il codice di migrazione presente sulla bolletta per poter cambiare l’operatore elettrico senza il consenso o la consapevolezza del titolare, con conseguenze economiche potenzialmente dannose.

Testimonianze dirette

Un residente che ha subito personalmente l’incontro racconta:

“È successo a me: ieri, il truffatore ha visitato il mio condominio, bussando a tutte le porte. Mi ha chiesto la bolletta per copiare il codice di migrazione e cambiare l’operatore a mia insaputa. Mi sono sentito intimidito dalla sua presenza e dal tono autoritario con cui si è presentato.”

Cosa fare se si viene contattati

Le autorità locali e gli esperti del settore consigliano di non cedere a tali richieste. In particolare:

Non consegnare documenti : Non fornire copie delle bollette o altri documenti contenenti dati personali e codici sensibili.

: Non fornire copie delle bollette o altri documenti contenenti dati personali e codici sensibili. Verifica l’identità : Se qualcuno si presenta in modo sospetto, chiedere sempre di vedere un documento d’identità o un titolo ufficiale che giustifichi il motivo della visita.

: Se qualcuno si presenta in modo sospetto, chiedere sempre di vedere un documento d’identità o un titolo ufficiale che giustifichi il motivo della visita. Contatta il tuo operatore : Se ricevi comunicazioni riguardanti modifiche al tuo contratto, contatta direttamente il tuo operatore elettrico per verificare la veridicità della richiesta.

: Se ricevi comunicazioni riguardanti modifiche al tuo contratto, contatta direttamente il tuo operatore elettrico per verificare la veridicità della richiesta. Segnala il fatto: In caso di sospetto di truffa, è importante rivolgersi alle autorità competenti (Polizia Locale o Carabinieri) per segnalare l’accaduto.

Questi tentativi di truffa, finalizzati a rubare informazioni sensibili per operazioni di migrazione non autorizzata, rappresentano un serio rischio per i consumatori. È fondamentale restare vigili e diffidare da richieste improvvise e poco chiare, specialmente quando si tratta di dati personali e informazioni contrattuali. La collaborazione tra cittadini, operatori e autorità è essenziale per contrastare efficacemente tali comportamenti fraudolenti.

