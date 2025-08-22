«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Alcuni lotti di mozzarella ritirata dai supermercati: rischio corpi estranei metallici
22 Ago 2025 16:06
Allerta alimentare in tutta Italia. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato di cinque lotti di mozzarella per la “possibile presenza di corpi estranei metallici”.
Il provvedimento riguarda confezioni vendute con i marchi Conad, Carrefour e Penny, ma prodotte dalla Granarolo nello stabilimento di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza.
Sul sito ufficiale del Ministero è stata pubblicata la nota con l’avviso ai consumatori: chi avesse acquistato i lotti segnalati non deve consumare il prodotto, ma riportarlo subito al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.
