Alcuni lotti di mozzarella ritirata dai supermercati: rischio corpi estranei metallici

22 Ago 2025 16:06

Allerta alimentare in tutta Italia. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato di cinque lotti di mozzarella per la “possibile presenza di corpi estranei metallici”.

Il provvedimento riguarda confezioni vendute con i marchi Conad, Carrefour e Penny, ma prodotte dalla Granarolo nello stabilimento di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza.

Sul sito ufficiale del Ministero è stata pubblicata la nota con l’avviso ai consumatori: chi avesse acquistato i lotti segnalati non deve consumare il prodotto, ma riportarlo subito al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

