Al via domani il servizio Asacom in favore degli alunni diversamente abili delle scuole dell’obbligo di Pozzallo

Sono in tutto 44 gli alunni che beneficeranno del servizio di assistenza specialistica alla persona che comporta per l’ente una spesa complessiva fino al prossimo 22 dicembre di 174.500 euro. Domani l’avvio del servizio dopo che l’ente ha incontrato le famiglie richiedenti l’assistenza specialista per i propri ragazzi al fine di godere del diritto allo studio nonostante le patologie di ciascuno di essi. Due i soggetti che hanno preso in carico il servizio: la cooperativa sociale La Cittadella di Pozzallo e l’associazione A.Pro.Da. Di Avola. Le famiglie sono state chiamate dall’ufficio che gestisce il servizio per procedere alla scelta su chi affidare i propri ragazzi. Al momento la determina dirigenziale impegna la somma di 74 mila euro per il periodo fra il 4 ottobre e l’8 novembre. Con un successivo atto si procederà ad impegnare la spesa necessaria per garantire il servizio fino a prima dell’avvio delle vacanze natalizie.

Si parte domani dopo una serie di incontri fra le famiglie e gli operatori al fine di studiare piani di intervento capaci di venire incontro ai ragazzi.

“Come ogni anno il Settore servizi alla persona si è subito attivato per l’organizzazione di questo importante servizio – spiega l’assessore ai servizi sociali, Alessandra Azzarelli – dopo vari incontri tra gli assistenti sociali del nostro Comune ed i docenti di sostegno dei vari Istituti scolastici sono state convocate le famiglie per la scelta delle cooperative a cui affidare il servizio. Il nostro Comune è, proporzionalmente al suo numero di abitanti, quello con il più alto numero di unità da assistere e tuttavia l’impegno deve essere sempre massimo per garantire un servizio assolutamente necessario ed indispensabile”.