Al via a Ragusa un corso di cinematografia

Prende il via il 4 ottobre il nuovo corso di cinematografia, scenografia e recitazione promosso a Ragusa dall’Associazione culturale “Mecenate”. Il corso, giunto al suo secondo anno di attività, prevede la composizione di due classi e si avvarrà di nuovi insegnanti, masterclass esclusive e tante novità che coinvolgeranno ragazzi di ogni età.

Al termine del corso, che si terrà da ottobre 2024 a giugno 2025, verrà realizzato un cortometraggio professionale. Tra i docenti coinvolti, l’attrice Tiziana Bellassai per i corsi di dizione e recitazione; Giuseppe Busacca, scenografo e Salvatore Massari, fotografo ed esperto di cinematografia.

Venerdì 4 ottobre si terrà in via Archimede a Ragusa l’Open day con lezione di prova gratuita.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 329 56 54969.

“Siamo contenti di ripetere questa esperienza formativa – spiega Laura Gueli, presidentessa dell’associazione Mecenate – dopo il lavoro svolto lo scorso anno. Abbiamo già prodotto un cortometraggio che intende sensibilizzare sul tema del bullismo e abbiamo formato giovani ragazzi nel muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel corso del primo anno di lavoro abbiamo coinvolto i fratelli Peppe e Michele Arezzo per quanto riguarda la musica e la sceneggiatura e Federica Cascone come assistente alla regia e coordinatrice”.

Non sono mancati i primi riconoscimenti importanti per questo lavoro che intende proiettare i talenti iblei al di fuori dei confini della Sicilia.

“I nostri ragazzi – spiega la presidentessa – sono stati protagonisti a Roma per il Performer Cup Italy e per il Performer Word cup giungendo sul podio in varie categorie”.

Luna Massari ha vinto il primo premio assoluto al campionato mondiale Performer word cup level b – 6/11 anni sia nella categoria recitazione che in quella dei Performer Completo. Inoltre ha raggiunto il secondo posto al Performer word cup level B – 6/11 anni nella categoria canto. Luna Massari ha vinto anche un’importante borsa di studio per approfondire i suoi studi in Sardegna. Tommaso Martorana è arrivato al secondo posto al campionato nazionale Performer cup italy level C – 6/11 anni per la categoria recitazione.

Hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle varie categorie previste dai concorsi anche Francesca Antoci, Adelaide Massari, Gabriele Tonti, Tommaso Martorana, Irene Spadola, Marco Ghiani ed Eleonora Busacca”.

“Dietro ogni vittoria, oltre al naturale talento dei ragazzi – conclude Laura Gueli – c’è un lavoro costante e meticoloso portato avanti dai loro insegnanti che hanno saputo trasmettere ai loro allievi forza espressiva e competenze necessarie per eccellere sul palco. Valori che verranno riproposti in questo nuovo corso che partirà a breve”.



