Ai borghi costieri fondi dalla Regione. Si premia così il loro virtuosismo

Bandiere Blu, Bandiere Verdi e Bandiere Lilla oltre che sventolare nelle coste della Sicilia, nei centri in cui sono state assegnate portano denaro per mantenere i target di bellezza dei luoghi. Denaro che arriva dalla nuova finanziaria regionale toccando i diversi riconoscimenti dati ai Comuni con affaccio sul mare. Per tutti quelli che nel 2024 hanno avuta assegnata la Bandiera Blu andranno in tutto 350 mila euro da dividere singolarmente; nei casi del riconoscimento della Bandiera Verde, assegnata dai pediatri italiani, la somma destinata è di 150 mila euro sempre da suddividere; per la Bandiera Lilla sventolante nei Comuni che si distinguono per il loro impegno nel garantire l’accessibilità alle spiagge senza barriere architettoniche invece andrà la somma complessiva di 100 mila euro.

Altre misure per garantire i servizi di salvataggio e vigilanza sulle spiagge libere

La Regione Sicilia invierà soldi anche, nella misura di 500 mila, per garantire i servizi di salvataggio e di vigilanza nelle spiagge libere dell’isola. Una somma, pari a 400 mila euro, è stata anche destinata a quegli enti che hanno adottato il piano di utilizzo del demanio marittimo, lo strumento di pianificazione delle spiagge che rende più agevole l’uso delle aree costiere con servizi alla persona. Previsto pure, in questo caso per il triennio 2025/2027, il finanziamento delle somme necessarie alle agevolazioni tariffarie nei trasporti marittimi per quei lavoratori pendolari che debbono raggiungere da e per la Sicilia i posti di lavoro.

