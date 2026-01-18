Aggressioni e scaramucce dopo Modica – Avola: “Questo non è calcio”

Strascichi post partita tra Avola e Modica. L’Avola protesta per l’aggressione a un proprio giocatore, Butera, avvenuta poco prima del fischio d’inizio. “Quello che è accaduto contro il Calcio Avola 1949 da parte del Modica calcio è qualcosa di intollerabile, indegno di un campo di calcio – si legge nel sito del calcio Avola – Prima ancora del fischio d’inizio, Totò Butera viene aggredito.

A fine primo tempo, mentre i nostri giocatori rientrano inermi negli spogliatoi, Alfò viene colpito con una gomitata violenta, codarda. Nel tunnel, Alessio Carbe subisce lo stesso trattamento. Aggressioni gratuite, scientifiche, deliberate. Il tutto sotto gli occhi di tutti, con una partita ufficialmente in corso. Questo non è calcio. Chi consente episodi del genere, chi li minimizza, chi fa finta di non vedere, si rende complice. I campi da calcio non possono e non devono trasformarsi in ring clandestini dove la violenza prende il posto del gioco e la prepotenza diventa metodo”.

Il responsabile stampa del Modica, Andrea Frasca. “Ci dispiace per questi episodi, ma la situazione è un po’ diversa. Un giocatore dell’Avola ha provocato un nostro giocatore e ne è scaturita una scaramuccia. Non giustifichiamo nulla, si tratta di episodi gravi. Le provocazioni, purtroppo, ci sono state da entrambe le parti.

Ma non inficiano il rapporto della società del Modica con il Calcio Avola 1949. Siamo loro grati perché ci hanno consentito l’anticipo della partita al sabato poiché saremo impegnati nel turno infrasettimanale di Coppa Italia. Li abbiamo ringraziati pubblicamente, con la voce dello speaker allo stadio. Ci auguriamo che il calcio continui su questi binari, gli episodi e le scaramucce non possono inficiare tutto questo”.

