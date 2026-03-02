Aggressioni ai sanitari, lo Stato risponde: attivo il Posto di Polizia al Pronto Soccorso di Ragusa

Un segnale forte dello Stato dentro uno dei luoghi più delicati della sanità pubblica. È stato ufficialmente inaugurato il nuovo Posto di Polizia all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II, struttura di riferimento per l’intera provincia iblea.

Il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, ha ricevuto formalmente in consegna i locali dal Direttore Generale dell’A.S.P. 7 di Ragusa, dott. Giuseppe Drago, sancendo l’avvio operativo del presidio della Polizia di Stato all’interno dell’area di emergenza.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Prefetto di Ragusa e le massime autorità civili e militari del territorio, a testimonianza della rilevanza istituzionale dell’iniziativa. Dopo gli interventi ufficiali del Direttore Generale e del Questore, il Vescovo ha impartito la benedizione dei locali, conferendo un ulteriore valore simbolico all’apertura del nuovo Ufficio.

Stop alle aggressioni in ospedale, risposta concreta delle istituzioni

L’istituzione del Posto di Polizia nasce nel solco delle direttive ministeriali finalizzate a rafforzare la sicurezza del personale sanitario, sempre più spesso vittima di episodi di violenza verbale e fisica nei Pronto Soccorso italiani. L’ospedale, luogo deputato alla cura e all’assistenza, negli ultimi anni si è trasformato talvolta in teatro di tensioni legate a lunghe attese, situazioni di emergenza e stati emotivi alterati.

La presenza stabile della Polizia di Stato consentirà un intervento immediato in caso di criticità, un’attività costante di prevenzione e un effetto deterrente nei confronti di comportamenti violenti. Non si tratta di una misura temporanea, ma di un presidio strutturato destinato a garantire sicurezza continua agli operatori sanitari e ai cittadini.

Ragusa si inserisce in un più ampio piano nazionale di rafforzamento della sicurezza negli ospedali, confermando la sinergia tra sistema sanitario e forze dell’ordine.

