Aggressione nei pronto soccorso: arriva il posto di polizia fisso al Guzzardi di Vittoria

Apre un nuovo posto di polizia al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. La notizia era stata data qualche giorno fa proprio da RagusaOggi e oggi arriva l’ufficialità.

Il posto di Polizia sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 20 marzo.

L’istituzione del nuovo Posto di Polizia a Vittoria è stato realizzato in adesione alle direttive del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Dr. Lamberto Giannini, che ha così voluto incrementare la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere a seguito delle numerose aggressioni ai danni degli operatori sanitari verificatesi in ambito nazionale.



AGGRESSIONI NEI PRONTO SOCCORSO

Il caso più eclatante di aggressione in un pronto soccorso della provincia di Ragusa è avvenuto proprio Vittoria, al Guzzardi: tre operatori sanitari, a ottobre 2021, rimasero feriti perchè aggrediti dai parenti di una donna che pretendevano cure immediate per la paziente senza aspettare i tempi di attesa. Dopo l’aggressione un 43enne è stato denunciato per minacce e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Lo stesso è accaduto per il figlio quindicenne della donna. Un infermiere è stato ricoverato in ospedale con fratture alle costole.

UN PROBLEMA NAZIONALE

Ma non è un problema soltanto della provincia di Ragusa. Le aggressioni a medici e personale sanitario sono avvenute anche in altre strutture sanitarie un po’ in tutta Italia. In Sicilia, la direttiva che prevede l’istituzione dei posti di polizia ha già coinvolto le città più popolose, come Palermo, Catania e Messina, seguite da Caltanissetta. Adesso, è arrivato anche il turno della provincia di Ragusa.