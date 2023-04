Aggressione a Scicli: lite finisce in accoltellamento

Una lite sfociata in un accoltellamento. E’ successo ieri sera in contrada Scala Marina, fra Scicli e Donnalucata, nei pressi del Villaggio Junji, zona balneare. La vittima è un giovane di Scicli di 30 anni mentre l’aggressore, anche lui di Scicli, di anni ne ha 33. Per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiata una lite e uno ha accoltellato l’altro.

La vittima ha avuto tre punti di sutura e 10 giorni di prognosi, mentre l’aggressore, un uomo con problemi psichiatrici, è stato sottoposto a TSO. L’episodio si è verificato intorno alle 20,30 di ieri sera ed è stata la stessa vittima a chiamare i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili urbani.

I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e per raccogliere la denuncia della vittima. Per il momento non è stato emesso alcun provvedimento. Poiché si tratta di ferite lievi, si potrebbe procedere su querela della vittima.

Indagini in corso.