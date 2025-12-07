Affidato ai servizi sociali, trovato con cocaina e accusato di un maxi furto: arrestato

Era in affidamento in prova presso i servizi sociali, e stava scontando una pena per reati in materia di armi. Ma, stando alle indagini dei carabinieri, aveva continuato a delinquere. Sospesa la misura alternativa, ora per un 44enne di Scicli, si aprono le porte del carcere.

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, i Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato l’uomo e lo hanno condotto presso il carcere di Ragusa. Il 44enne, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è infatti risultato gravemente indiziato di aver detenuto una quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di aver commesso un furto ai danni di un esercizio commerciale della città.

Le indagini rientrano nei controlli disposti dal Comando Provinciale di Ragusa per contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti. Durante una verifica presso l’abitazione dell’indagato, i militari hanno rinvenuto una quantità di cocaina ritenuta destinata all’attività di spaccio.

Ma non soltanto droga. Sul 44enne erano già emersi indizi di colpevolezza relativi a un precedente episodio: il furto di un borsello contenente 8.000 euro in contanti, avvenuto ai danni del titolare di un negozio di Scicli. Un fatto su cui gli stessi Carabinieri avevano condotto indagini nei mesi scorsi.

L’uomo si trovava in affidamento in prova a seguito di una sentenza divenuta definitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Siracusa, con cui stava scontando una pena per reati in materia di armi commessi in passato. La nuova detenzione di stupefacenti, sommata alle risultanze investigative sul furto, ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

Per questo motivo l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa e l’immediato trasferimento in carcere del 44enne.

Il grado di responsabilità dell’indagato dovrà ora essere valutato nelle sedi competenti, come previsto dalla legge.

