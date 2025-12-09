L’ASP di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di Direttore della U.O.C. Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce […]
Aeroporto di Comiso, stop al limite dei 100 ml: novità nei controlli di sicurezza. Vanno estratti comunque
09 Dic 2025 12:15
L’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso introduce una novità nei controlli di sicurezza: i passeggeri potranno trasportare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi superiori ai 100 ml grazie alle nuove apparecchiature radiogene a doppia vista FEP ME 640 AMX.
Si tratta di macchinari all’avanguardia, progettati per garantire un’analisi più accurata di liquidi e dispositivi elettronici, aumentando l’efficacia dei controlli e riducendo i tempi di attesa. Le apparecchiature consentono l’ispezione simultanea di più contenitori per un volume complessivo fino a 2 litri per passeggero, mantenendo al contempo gli standard di sicurezza più rigorosi.
Resta l’obbligo di estrarre liquidi, PC e tablet e riporli nelle apposite vaschette dedicate allo scanner, in modo da agevolare il corretto funzionamento dei controlli.
Comiso si posiziona tra i primi piccoli aeroporti italiani ad adottare questa tecnologia, un passo importante verso uno scalo più sicuro, moderno ed efficiente, in linea con gli standard internazionali. La SAC, Società di Gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, invita i passeggeri a presentarsi con anticipo per facilitare le operazioni di sicurezza e garantire un flusso regolare dei controlli.
