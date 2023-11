Addio a Tecla La Cognata: ha lottato da guerriera nella sua battaglia difficile

Ragusa piange la perdita di Tecla La Cognata, una giovane donna che ha affrontato con coraggio e determinazione una difficile battaglia contro un carcinoma alla mammella triplo negativo al IV stadio. Purtroppo, il suo cammino si è concluso, e la triste notizia è stata annunciata dal padre attraverso un messaggio sui social: “Oggi giornata difficile e tristissima. Con fatica voglio comunicare che mia figlia Tecla ci ha lasciati. I funerali si terranno domenica mattina alle 10 nella chiesa dell’Annunziata.”

La battaglia coraggiosa di Tecla

Tecla ha ricevuto la diagnosi il 11 giugno 2022, un giorno che ha segnato profondamente la sua vita e quella dei suoi cari. Da quel momento, la giovane donna ha affrontato un percorso sanitario difficile, caratterizzato da cicli di chemioterapia, radioterapia e cure farmacologiche. Nonostante gli sforzi, il cancro è diventato metastatico e inoperabile, portando Tecla in una lotta senza tregua contro la malattia.

Una speranza con la raccolta fondi

Nonostante la situazione difficile, Tecla non ha mai perso la speranza. La sua forza proveniva soprattutto dall’amore per la sua meravigliosa bambina. La notizia di una terapia di ultima generazione presso la Medias Klinikum onkologische chirurgie surgical oncology di Burghausen, in Germania, ha suscitato una nuova speranza. Tuttavia, questa speranza aveva un costo elevato, e le sue amiche Roberta e Sara hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per raccogliere i fondi necessari.

Le amiche di Tecla hanno lanciato un appello toccante, chiedendo a ognuno di contribuire anche con una piccola somma per permetterle di affrontare la terapia il prima possibile. Il costo di ogni ciclo di terapia era di 19.250,00 euro, e la somma totale da raggiungere era di 57.750,00 euro. La solidarietà si è riversata su GoFundMe, dimostrando che la comunità era pronta a sostenere Tecla nella sua lotta.

Un messaggio di dolore e gratitudine

Ora, la notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Ragusa. Tecla, con la sua forza e la sua determinazione, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di coloro che hanno seguito la sua storia. La sua famiglia e gli amici condividono il dolore della sua perdita, ma anche la gratitudine per il sostegno ricevuto durante la sua battaglia.

In questo momento di tristezza, Ragusa si stringe attorno alla famiglia La Cognata, onorando la memoria di Tecla come una guerriera che ha lottato con dignità e coraggio.