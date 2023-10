La battaglia di Tecla: una giovane ragusana ha bisogno di aiuto

Lei si chiama Tecla La Cognata ed è una ragazza giovane, bella, solare, sportiva e piena di vita. Fino all’11 giugno 2022 la vita di Tecla scorreva tranquillamente ma, purtroppo, in quella data le è stato diagnosticato un carcinoma alla mammela triplo negativo al IV stadio.



Dopo un primo periodo di sconforto ha iniziato un percorso sanitario difficile che ha portato a diversi cicli di chemioterapie, radioterapie e cure farmacologiche, finché il suo cancro è diventato metastatico e inoperabile. Metastasi: una parola che, inevitabilmente, genera un senso di paura e angoscia.

UN PERCORSO DIFFICILE MA C’E’ SEMPRE UNA SPERANZA

Ma Tecla è forte e, con la speranza nel cuore e la paura negli occhi, ha continuato a lottare. Tecla è una mamma e la forza per lottare, soprattutto, le arriva proprio dalla sua meravigliosa bambina. Nel corso degli anni ha effettuato molte cure, senza miglioramenti, ma adesso arriva una buona notizia: esiste una terapia di ultima generazione che praticano alla Medias Klinikum onkologische chirurgie surgical oncology di Burghausen in Germania che potrebbe tenere a bada il suo tumore e offrirle un netto miglioramento della sua qualità di vita. Si tratta di una terapia da fare in almeno 3 cicli, ognuno dei quali costa 19.250,00 euro. Le migliori amiche di Tecla, Roberta e Sara, hanno attivato una raccolta fondi su GoFundMe, la piattaforma che raccoglie le donazioni per aiutare anche in questi casi. La somma da raccogliere è importante, 57.750,00 euro.

“Chiediamo, con il cuore in mano, ad ognuno di voi un piccolo contributo che possa permetterle di partire subito e cominciare questa cura il prima possibile. Possiamo solo dirvi che ve ne saremo immensamente grati e siamo certe di poter vincere questa battaglia con il Vostro supporto, dimostrando che bisogna combattere e non mollare mai!”, scrivono le amiche sul sito della piattaforma.

Per chi volesse aiutare Tecla in questa battaglia, può farlo tramite le coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato a Tecla La Cognata sono: IT24Q0303217000010000003748 CREDITO EMILIANO SPA.

Questo, invece, il link della piattaforma GoFundMe a cui è possibile accedere e lasciare un contributo:

https://www.gofundme.com/f/la-battaglia-di-tecla?utm_campaign=p_lico+share-sheet-first-launch&utm_medium=social&utm_source=whatsapp