Acate: imbratta un muro, un poliziotto lo ferma e lui tenta di aggredirlo. Arrestato

Momenti di forte tensione nel centro abitato di Acate, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver minacciato e tentato di colpire un agente della Polizia di Stato libero dal servizio. L’episodio si è verificato quando l’operatore del Commissariato di P.S. di Vittoria, in transito con la propria autovettura, ha notato il giovane mentre imbrattava con un pennarello il muro di una proprietà privata.

L’agente si è immediatamente fermato per interrompere l’atto vandalico, ma il giovane ha reagito estraendo un coltello dal marsupio e tentando di colpire il poliziotto. La pronta chiamata dei rinforzi ha permesso a una volante del Commissariato di sopraggiungere rapidamente sul posto.

Gli operatori hanno intimato al giovane di gettare l’arma, ma l’uomo ha invece estratto un cavo elettrico dalla cintura, tentando nuovamente di colpire gli agenti. Nonostante la resistenza opposta, la pattuglia è riuscita a bloccarlo in sicurezza.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un coltello da cucina lungo circa 40 cm, un secondo coltello di circa 20 cm e un cavo elettrico di un metro. Il giovane, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

© Riproduzione riservata