A volte tornano: Distefano nuovamente assessore nella squadra del sindaco Cassì

Rientro ufficiale per Andrea Distefano nella Giunta comunale di Ragusa guidata dal sindaco Peppe Cassì. A darne l’annuncio è stato lo stesso primo cittadino nel corso della seduta consiliare di ieri sera, dopo settimane di voci insistenti e manovre sotterranee. Un ritorno che non ha mancato di suscitare polemiche tra i banchi del Consiglio comunale, tanto da costringere il presidente Fabrizio Ilardo a sospendere brevemente la seduta.

Il caso: tra equilibri politici e dimissioni tattiche

Andrea Distefano, già assessore con delega alla Tutela degli animali e delle contrade, si era dimesso per ragioni politiche, lasciando il sindaco davanti a un bivio: da un lato il movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca, con cui Cassì aveva stretto un’alleanza in campagna elettorale, dall’altro il consigliere Saverio Buscemi, che, pur avendo sostenuto inizialmente Distefano, aveva poi rotto con il movimento e si era spostato su altre sponde.

La mossa dell’ex assessore, presentata come gesto di responsabilità per non mettere in crisi l’amministrazione, sembrava aver chiuso una pagina. E invece era solo una pausa. Buscemi è uscito dalla maggioranza, è passato al gruppo che fa capo a La Vardera, e a quel punto non c’erano più le condizioni per tenere ferme le dimissioni. Distefano ha potuto così adesso riprendere il suo posto.

Tra realpolitik e strategia

Dietro al ritorno di Distefano, però, si legge anche una strategia di tenuta politica in vista delle prossime scadenze elettorali. Cassì, pur non sciogliendo le riserve sul futuro “contenitore politico” a cui aderirà, tiene fede agli equilibri originari della sua coalizione.

Un equilibrio ancora fragile?

La reintegrazione, per quanto formalmente solida, potrebbe però riaccendere le tensioni interne a Palazzo dell’Aquila. Il ritorno di Distefano coincide con una fase di riassestamento politico a Ragusa, dove nuovi gruppi e nuove alleanze si affacciano all’orizzonte. Resta da vedere se la decisione del sindaco consoliderà davvero la sua maggioranza o aprirà nuove crepe sotto la superficie. Intanto, Distefano torna ufficialmente in sella. Le deleghe restano le stesse. Ma il contesto politico è cambiato.

