Andrea Distefano ha rassegnato le proprie dimissioni

dalla carica di assessore comunale a Ragusa. I motivi? Esclusivamente politici col tentativo di recuperare solidità in maggioranza. Queste le dichiarazioni rilasciate da Distefano e dal sindaco Cassì.

“Ho sempre considerato la carica di assessore come un ruolo di servizio, verso la mia città e verso un progetto politico che ho sposato e che continuo a condividere. Non voglio in alcun modo che la mia figura, a cui è venuto meno il sostegno del consigliere comunale di riferimento che ha lasciato il movimento di Cateno De Luca, sia divisiva. Ho quindi deciso – afferma Andrea Distefano – di dimettermi, anteponendo l’interesse della comunità a ogni forma di aspirazione personale, convinto che questa sia la scelta più responsabile per far sì che il nostro programma elettorale possa continuare a trovare attuazione in maniera concreta, serena e condivisa. È una scelta che ho maturato insieme al movimento “Sud Chiama Nord” di cui faccio parte e al suo leader Cateno De Luca, al quale esprimo la mia sincera gratitudine per il sostegno e la comprensione. Un sentito ringraziamento va al sindaco Peppe Cassìper la fiducia ricevuta in questi mesi, ai colleghi di Giunta con cui ho lavorato e collaborato in un clima di sinergia e rispetto, al presidente del Consiglio e ai consiglieri comunali, ai dirigenti, ai dipendenti comunali e a tutte le associazioni e i cittadini con cui mi onoro di essermi interfacciato.

Ringrazio infine la mia famiglia, il mio gruppo e gli elettori che mi hanno sostenuto e che continuano a sostenermi.”

“Prendo atto della scelta dell’assessore Andrea Distefano – dichiara il sindaco Peppe Cassì – che ringrazio per il lavoro svolto e per il senso di responsabilità dimostrato, insieme a Cateno De Luca. Convinto delle qualità della mia squadra assessoriale, del proficuo equilibrio maturato e della determinazione a realizzare il programma elettorale che ha ricevuto fiducia dai nostri concittadini, non è mia intenzione al momento procedere alla nomina di altro assessore. Per tale motivo ho deciso di affidare la delega alla Tutela animali all’ass. Catia Pasta e la delega alle Contrade all’ass. Gianni Giuffrida”.



