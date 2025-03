A Vittoria la mobilitazione di Coldiretti: agricoltori in corteo per il futuro del territorio

Mercoledì 19 marzo, le strade di Vittoria saranno attraversate da una grande mobilitazione degli agricoltori siciliani, chiamati a raccolta da Coldiretti per una manifestazione dedicata allo sviluppo del territorio. Un corteo di produttori provenienti da tutta l’isola sfilerà fino a Piazza Vittoria Colonna, dove si terrà un collegamento in diretta con Parma, città sede dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Un evento che vuole essere più di una semplice protesta: è una dichiarazione di intenti, un segnale forte per ribadire la necessità di valorizzare le aree produttive siciliane attraverso infrastrutture adeguate, come il Mercato ortofrutticolo di Vittoria, ma anche per sollecitare gli enti locali a un impegno concreto nel modernizzare il tessuto economico e sociale della regione.

«Sarà una giornata all’insegna della mobilitazione, la prima su scala regionale nel Ragusano, per affermare con forza che lo sviluppo del territorio passa attraverso il sostegno alle sue eccellenze produttive e alla loro giusta valorizzazione», sottolineano da Coldiretti. Un momento cruciale, dunque, per il comparto agricolo siciliano, che intende far sentire la propria voce non solo a livello locale, ma anche nazionale ed europeo, in un contesto sempre più complesso per chi lavora la terra e ne trae il proprio sostentamento.

