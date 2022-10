Latte sintetico: alla Fiera Agroalimentare di Ragusa la Coldiretti lancia allarme

L’agricoltura da laboratorio è una seria minaccia per la Sicilia e l’intero settore agroalimentare mondiale. Questo grido d'allarme della Coldiretti. “No alla carne sintetica, no al latte in laboratorio, no agli esperimenti per produrre cibo”. Questi i temi della Coldiretti di Ragusa nei tanti appuntamenti in fiera. Alla vigilia delle scorse elezioni regionali Coldiretti aveva tracciato quelle che definiva delle priorità nel corso di un incontro con i candidati alla presidenza della Regione.