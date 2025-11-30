A Scicli apre un nuovo Mondadori Bookstore: un segnale forte di cultura, impresa e rinascita nel cuore del Sud

SCICLI – Quando si apre una nuova libreria è sempre una buona e bella notizia. In un momento storico in cui i dati sulla lettura in Italia – e in particolare nel Mezzogiorno – continuano a segnare valori bassi, arriva una notizia che profuma di speranza e contraddizione positiva: nel pieno centro di Scicli sta per aprire un nuovo Mondadori Bookstore, esattamente in via Nazionale 80 nei bassi del prestigioso palazzo Scimone in piazza Busacca. Un’operazione culturale e imprenditoriale che acquista ancora più significato perché nasce nel cuore di una città barocca, scrigno di bellezza e luogo simbolo inserito tra i beni Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

A guidare questa nuova avventura editoriale è un team tutto siciliano, capace di unire visione, passione e coraggio imprenditoriale, guidato da Tiziana Garaffo e Piera Ficili, quest’ultima responsabile del Mondadori Bookstore di Modica. Le due imprenditrici rappresentano la testa e il cuore di un progetto che non è soltanto un’apertura commerciale, ma un investimento culturale a lungo termine per la città e per l’intero territorio ibleo.

Un’apertura che va controcorrente

In un Sud spesso raccontato attraverso difficoltà economiche, chiusure e crisi del settore culturale, la nascita di una nuova libreria è un segnale forte. È un gesto che racconta fiducia, che parla di visione futura, che dice: la cultura qui ha ancora un ruolo, un pubblico, un’energia.

Il format sarà quello dei più moderni Mondadori Bookstore italiani: uno spazio curato, luminoso, pensato per accogliere lettori di ogni età, con un’offerta editoriale ampia e diversificata. Ma non solo.

Un nuovo polo culturale per la città

L’obiettivo dichiarato del team imprenditoriale è quello di rendere il bookstore non soltanto un luogo di acquisto, ma un punto di incontro, un centro culturale capace di ospitare presentazioni, rassegne, incontri con autori, laboratori per bambini e momenti di confronto intergenerazionale.

Un valore per i giovani e per l’intero territorio

In una città dall’enorme valore artistico e storico come Scicli, l’arrivo di una libreria moderna significa dare nuove opportunità ai giovani, creare spazi di crescita personale e collettiva, incentivare la lettura e il dibattito.

Significa anche offrire un luogo in cui turisti, visitatori e cittadini possano riconoscersi, scoprire storie, dialogare. Un tassello che arricchisce ulteriormente l’identità culturale di una città già famosa in tutto il mondo.

