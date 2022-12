A Modica Riley e King i “quattro zampe” carabinieri, scovano uno spacciatore. Arrestato.

I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno condotto un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nelle città di Scicli e Ispica. Con il supporto delle Unità cinofile e di due cani, Riley e King, sono stati arrestati un 28enne tunisino in possesso di circa 1,2 kg di hashish e 140 grammi di cocaina. Tre ragazzi di Ispica, tra cui un minorenne, sono stati invece segnalati alla Prefettura di Ragusa per detenzione illecita di hashish per uso personale, per un totale di circa 12 grammi. In totale, è stato sequestrato un ingente quantitativo di stupefacente del valore di circa 20mila euro. L’operazione dimostra l’impegno delle Istituzioni nel garantire una risposta tempestiva alle esigenze della comunità nella lotta allo spaccio di droga.

