A Modica c’è una donna che ha un secolo di storie da raccontare: Emilia spegne 100 candeline e stupisce tutti

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Cento candeline e la stessa voglia di raccontare. A Modica, 100 anni li ha compiuti ieri la signora Emilia Vicari, mamma dei fratelli Vicari, ottici anche a Modica in Corso Umberto. Per tanti anni è stata una commerciante. Per lei una festa con la famiglia, gli amici e chi le vuole bene. Non è stata soltanto la torta: la festeggiata ha ripercorso con lucidità e un pizzico d’ironia alcuni passaggi della sua lunga vita, tra ricordi e aneddoti, strappando sorrisi a tutti i presenti.

Modica, 100 anni festeggiati con la sindaca Monisteri

A portare l’abbraccio della città è arrivata la sindaca Maria Monisteri, che le ha consegnato una targa ricordo. Un gesto che a Modica sta diventando quasi un’abitudine: solo poche settimane fa, a fine settembre, la festa era stata per Marietta, nuova centenaria di Frigintini.

Alla signora Emilia arrivano anche gli auguri della redazione di RagusaOggi.

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