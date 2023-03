A Comiso, il seminarista Mario Modica sarà ordinato diacono

Il seminarista Mario Modica sarà ordinato diacono. E’ con grande gioia che l’annuncio arriva dalla Comunità del Seminario e dalla parrocchia Maria Santissima Annunziata di Comiso.

L’ordinanza diaconale sarà conferita per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa. La solenne celebrazione si terrà domani, alle 19.30, nella basilica Maria Santissima Annunziata a Comiso.

CHI E’ MARIO MODICA



Mario Modica è cresciuto nella comunità parrocchiale dell’Annunziata di Comiso dove ha maturato la vocazione al sacerdozio. Dopo aver conseguito la laurea all’Accademia di Belle Arti di Catania, ha iniziato il cammino di formazione nel seminario arcivescovile “San Mamiliano” di Palermo e ha intrapreso gli studi di teologia presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, dove ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia nel settembre 2022. Nell’ottobre dello stesso hanno ha iniziato fre-quentare i corsi di licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico “Sant’Anselmo” a Roma.

Subito dopo la proclamazione del Vangelo, nel rito dell’ordinazione diaconale, il candidato viene chiamato dinanzi al popolo per pronunciare il suo «Eccomi» e un presbitero chiede al vescovo l’ordinazione. Dopo l’omelia, il vescovo chiede al futuro diacono di assumere alcuni impegni riguar-danti il ministero.

COME SI SVOLGE L’ORDINANZA DIACONALE

Tutta l’assemblea, quindi, invoca l’aiuto della Chiesa del cielo con le litanie dei Santi. Il momento più importante del rito è costituito dall’antico e significativo gesto dell’imposizione delle mani del vescovo sul candidato e dalla preghiera di Ordinazione nella quale, per bocca del vescovo, la Chiesa chiede al Signore l’effusione dello Spirito Santo perché fortifichi con i suoi doni il candidato e possa compiere fedelmente l’opera del ministero di diacono. Il nuovo diacono viene rivestito degli abiti propri del suo ministero, cioè la stola posta trasversalmente dalla spalla sinistra al fianco destro e la dalmatica. L’ordinato poi riceve dal Vescovo il libro dei Vangeli come segno visibile del compito di annunciare la parola di Cristo. Infine, il nuovo diacono scambia un abbraccio di pace con il vescovo e gli altri diaconi.