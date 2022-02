2 Termovalorizzatori in Sicilia, 7 aziende in corsa. Uno sarà nella Sicilia Orientale

Per il termovalorizzatore previsto nella Sicilia occidentale sono in corsa tre societa’, quattro aziende per quello nella Sicilia orientale. Il costo per singolo impianto va da 263 a 570 milioni di euro, a seconda delle caratteristiche. Quasi tutte le proposte, al vaglio del Nucleo di valutazione della Regione che dovrebbe completare l’analisi in quindici giorni circa, prevedono una capacita’ di conferimento tra 400 e 450 mila mila tonnellate all’anno.

Si tratta di tecnologia a combustione e incenerimento a griglia, qualcuna delle proposte include un movimento alternato e raffreddato ad acqua. I tempi di realizzazione degli impianti vanno da 6 a 48 mesi. A fornire le informazioni e’ stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Orleans assieme all’assessore all’Energia Daniela Baglieri e al dirigente generale del Dipartimento rifiuti Calogero Foti.Ogni proposta di progetto di finanza e’ accompagnata dall’individuazione del sito dove realizzare il termovalorizzatore. “Essendoci valutazioni in corso evitiamo i particolari. Io non ho mai incontrato il nucleo di valutazione”, ha detto Musumeci. Il Nucleo concludera’ le valutazioni tra una quindicina di giorni, poi si procedera’ alla definizione del bando pubblico: l’iter si dovrebbe concludere nel giro di sei mesi, quindi la posa della prima pietra e la costruzione dei due impianti dovrebbe avvenire al massimo entro tre anni.

La Regione ha gia’ avviato le interlocuzioni con le Srr, “stiamo procedendo d’intesa”, ha spiegato l’assessore Baglieri. “I termovalorizzatori lavoreranno rifiuti non pericolosi – ha affermato il governatore – E’ una iniziativa che finalmente fa riflettere su un dato: altrove la spazzatura e’ una risorsa, da noi e’ sempre stata un problema. Con questa iniziativa abbiamo stimolato il mercato nella considerazione che la spazzatura se bene utilizzata diventa una risorsa. Vigilaremo sulla procedura, non ci deve essere spazio per i male intenzionati e in questa nostra terra non ne mancano”.