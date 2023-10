Zero 70 – L’Orto a Sud-Est: 3° Rassegna sulla filiera corta a Vittoria

Si è svolta l’altro ieri, presso il Centro Congressi Davide Failla di Promotergroup S.p.A, la 3° Rassegna sulla filiera corta iniziativa prevista dal progetto Zero 70 L’Orto a Sud-Est, un progetto finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del PSR SICILIA 2014-2022, sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.

Il progetto, giunto ormai alle battute conclusive, nasce dalla volontà di valorizzare le produzioni orticole del Sud-Est della Sicilia e promuovere la filiera corta, garantendo un rapporto diretto e trasparente tra produttore e consumatore finale.

L’evento conclusivo, tenutosi a Vittoria, ha visto l’alternarsi di interventi di alto livello nel corso dei quali sono stati approfonditi temi strettamente correlati alla filiera corta.

La Rassegnaè stata aperta dalla relazione introduttiva della Responsabile di progetto Dr.ssa Eleonora Valenti che ha riassunto le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti, descrivendo le interessanti iniziative svolte negli anni e l’impegno profuso dai partner per la buona riuscita di attività concepite per riavvicinare produttore e consumatore attraverso un percorso di rafforzamento della filiera corta.

Nove le aziende coinvolte, tutte produttrici di ortaggi che della genuinità e salubrità fanno il loro fondamento.

Dopo i saluti della Vicepreside dell’Istituto G. Marconi, Prof.ssa Rosetta Bennice, presente all’evento assieme a una rappresentanza degli studenti, la Dr.ssa Lina Lauria – Referente Slow Food Ragusa- ha parlato di Stagionalità e Biodiversità e degli obiettivi Slow della filiera corta, spiegando i principi cardine di slow food che ruotano attorno ai concetti di cibo buono, fresco, stagionale, gustoso, pulito, prodotto senza inquinare, trasportato per distanze brevi, giusto e rispettoso del lavoro di chi lo produce ma anche sano e nutriente, con materie prime poco trattate.

La stessa ha poi accompagnato la platea in un viaggio alla scoperta dei prodotti del territorio, spesso meno conosciuto ma dalla grande valenza qualitativa e strettamente legati alle tradizioni locali.

A seguire, l’intervento di Maria Antonella Arangio Mazza Corallo – Presidente del Gas Baraka di Vittoria, la quale ha sensibilizzato tutti gli ospiti sul tema dell’importanza di una spesa genuina e a km zero e sui risvolti positivi sul territorio soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica. La presidente ha, quindi, incoraggiato, la partecipazione ai Gruppi di Acquisto Solidali, ovvero associazioni di cittadini che si organizzano insieme per acquistare prodotti alimentari o di uso quotidiano. La loro unicità sta nel principio della solidarietà, che promuove una stretta relazione con piccoli produttori locali che rispettano l’ambiente e le persone per portare sulle tavole solo il meglio che il nostro Orto a Sud-Est ci dona.

Altro intervento è stato tenuto dallo Chef Marco Failla che ha elogiato le proprietà organolettiche e la qualità degli ortaggi del territorio ed a Km zero, prodotti eccellenti e che non necessitano di preparazioni articolate per poterne gustare la qualità.

La conferma di tale qualità è arrivata a fine serata, nel corso del Cooking Show da lui tenuto ed in cui ha permesso agli ospiti di gustare piatti prelibati spiegando la semplicità delle ricette, il tutto al fine di rimarcare che i prodotti di qualità possono essere esaltati anche con semplici preparazioni ed al “naturale”.

A conclusione di serata l’intervento di Antonio Parlagreco – Rappresentante dell’Azienda Agricola F.lli Parlagreco, Capofila del progetto e Antonio Cassarino – Rappresentante dell’Azienda Agricola Sicilyegin, partner del progetto; i quali hanno raccontato la loro esperienza ed hanno parlato dell’importanza di avviare iniziative come quella di Zero 70 per promuovere le eccellenze della filiera corta prendendo l’impegno di proseguire nella promozione e nella valorizzazione dei prodotti del territorio.

A margine della serata, nella zona living di Promotegroup S.p.A, assistendo al Cooking Show a cura dello Chef Marco Failla l’ultima parola è stata data ai prodotti stessi che con il loro gusto e bontà hanno entusiasmato tutti gli ospiti.

Ed è quindi, con questa ultima Rassegna sulla filiera corta che il progetto Zero 70 giunge al termine, ma resta il suo lasciato, ossia: la scoperta, da parte dei consumatori, di tutto ciò che si cela dietro le aziende agricole locali che con cura e dedizione coltivano prodotti buoni, sani e genuini.