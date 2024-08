“Yoga nella roccia” a Modica

L’Associazione Culturale VIA di Modica organizza due appuntamenti speciali di “YOGA nella roccia” il 22 e il 28 agosto, alle ore 18.30, presso l’antica chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore a Modica. Questo evento offre un’opportunità unica per scoprire l’antica chiesa bizantina attraverso la pratica dello yoga, unendo l’esperienza spirituale della location con una disciplina che favorisce l’armonia tra corpo, mente e spirito.

La chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, situata in via Grimaldi, fu scoperta per caso nel 1987 e un tempo serviva come parrocchia del quartiere grecofono di Modica. L’edificio conserva al suo interno tombe, un fonte battesimale e affreschi risalenti ai secoli XI, XIII e XVI, recentemente restaurati grazie al supporto del FAI e di Banca Intesa Sanpaolo.

La lezione di yoga, condotta da Raffaella Spadola, insegnante certificata, durerà circa un’ora e sarà accessibile anche ai principianti. I partecipanti sono invitati a portare un tappetino per la pratica. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite cellulare o WhatsApp al numero 3284338448.

© Riproduzione riservata