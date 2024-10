Women’s Voice, le voci delle donne contro la violenza in concerto il 25 novembre a Palermo

Il 25 novembre 2024, al Teatro Golden di Palermo, si terrà un concerto speciale organizzato dalla Women Orchestra per commemorare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Fondata nel 2017 e diretta da Alessandra Pipitone, la Women Orchestra si distingue per il suo impegno sociale, diffondendo un messaggio di inclusione e sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso la musica. Questo evento, intitolato Women’s Voices, vedrà la partecipazione di numerose artiste e rappresenta un momento importante per riaffermare la necessità di combattere la violenza contro le donne.

Il concerto, organizzato in collaborazione con l’Associazione Marisa Leo – intitolata alla giovane siciliana vittima di femminicidio nel 2023 – devolverà parte del ricavato alla stessa associazione. Tra le artiste che si esibiranno ci saranno Annandrea Vitrano, Stefania Blandeburgo, Deborah Iurato, Lidia Schillaci e Cristina Ramos, oltre a soprani come Maria Francesca Mazzara e Federica Foresta, e le SONG’S Sisters. Sul palco, l’unico uomo ospite sarà Mario Incudine.

La Women Orchestra presenterà un programma musicale ampio e variegato, che includerà brani di lirica, rock, colonne sonore di Ennio Morricone e musica leggera, offrendo uno spettacolo coinvolgente. Il concerto sarà anche un momento di celebrazione del talento femminile e dell’importanza della solidarietà tra le donne, come sottolineato dalla direttrice Pipitone.

Prima del concerto, si terrà un dibattito organizzato da CGIL, CISL e UIL, incentrato sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, per evidenziare la necessità di creare ambienti lavorativi sicuri e rispettosi.

L’evento è patrocinato dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, e si presenta come un’occasione per unire musica e impegno sociale, in una serata dedicata al ricordo e alla sensibilizzazione.

