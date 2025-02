Weekend perfetto per il settore giovanile della Volley Modica: vittorie e conferme

Un fine settimana da incorniciare per il settore giovanile della Volley Modica, con tutte le formazioni minori che hanno ottenuto successi importanti, confermando l’ottimo lavoro svolto sotto la guida di Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile.

Under 17 campione territoriale con due giornate di anticipo

La formazione Under 17, allenata da coach Ciccio Italia, ha conquistato una vittoria netta in trasferta contro il Gabbiano Pozzallo, imponendosi in tre set. Un successo che vale il titolo di campione territoriale con due giornate di anticipo, dimostrando la superiorità della squadra su tutte le avversarie incontrate.

Under 15 in crescita, vittoria contro Koira Volley

Anche la formazione Under 15, guidata da Francesca Giucastro, ha brillato nel match casalingo contro Koira Volley Vittoria. Il successo per 3-1 è frutto dell’impegno e della costante crescita dei giovani atleti, che stanno raccogliendo i frutti del duro lavoro in allenamento.

Prima Divisione: successo al “Geodetico”

Buone notizie anche dalla Prima Divisione, allenata sempre da Francesca Giucastro. Nella tradizionale partita domenicale al “Geodetico”, il sestetto modicano ha avuto la meglio sulla Free Volley Vittoria con un convincente 3-1.

Prossimi impegni

L’attività agonistica non si ferma: domani l’Under 19 sarà impegnata al “Geodetico” alle ore 20 contro la Pro Players Siracusa, mentre sabato toccherà alla prima squadra di Serie C, che ospiterà la capolista Santa Teresa Riva alle 17:30. Domenica, infine, il sestetto di Prima Divisione affronterà l’Ardens Comiso in trasferta alle 11:30.

Un momento positivo per la Volley Modica, che continua a crescere e a regalare soddisfazioni.

