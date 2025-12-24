Voucher di Natale 2025 a Modica: al via il ritiro per le famiglie in difficoltà

Sono disponibili da oggi a Modica i voucher di Natale 2025, una misura di sostegno alimentare e di solidarietà sociale rivolta ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico o stato di bisogno. L’iniziativa è destinata ai residenti nel Comune di Modica in possesso dei requisiti previsti e rappresenta un aiuto concreto per affrontare le spese essenziali durante il periodo delle festività.

I voucher sono riservati ai nuclei familiari composti da un solo componente, da due a quattro componenti e da oltre quattro componenti, con l’obiettivo di garantire un sostegno proporzionato alle diverse esigenze familiari. Un intervento che rafforza la rete di solidarietà sul territorio e mira ad alleviare le difficoltà delle famiglie più fragili.

Il ritiro dei voucher può essere effettuato presso gli uffici dei Servizi Sociali, in via Resistenza Partigiana 38/40, Palazzo Azasi. Gli sportelli sono aperti tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, con apertura anche il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

I buoni dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 17 gennaio 2026 e potranno essere spesi esclusivamente presso i supermercati accreditati. Un’opportunità pensata per garantire l’accesso ai beni alimentari di prima necessità e offrire un supporto immediato alle famiglie in maggiore difficoltà.

