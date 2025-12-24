La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Voucher di Natale 2025 a Modica: al via il ritiro per le famiglie in difficoltà
24 Dic 2025 12:50
Sono disponibili da oggi a Modica i voucher di Natale 2025, una misura di sostegno alimentare e di solidarietà sociale rivolta ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico o stato di bisogno. L’iniziativa è destinata ai residenti nel Comune di Modica in possesso dei requisiti previsti e rappresenta un aiuto concreto per affrontare le spese essenziali durante il periodo delle festività.
I voucher sono riservati ai nuclei familiari composti da un solo componente, da due a quattro componenti e da oltre quattro componenti, con l’obiettivo di garantire un sostegno proporzionato alle diverse esigenze familiari. Un intervento che rafforza la rete di solidarietà sul territorio e mira ad alleviare le difficoltà delle famiglie più fragili.
Il ritiro dei voucher può essere effettuato presso gli uffici dei Servizi Sociali, in via Resistenza Partigiana 38/40, Palazzo Azasi. Gli sportelli sono aperti tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, con apertura anche il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30.
I buoni dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 17 gennaio 2026 e potranno essere spesi esclusivamente presso i supermercati accreditati. Un’opportunità pensata per garantire l’accesso ai beni alimentari di prima necessità e offrire un supporto immediato alle famiglie in maggiore difficoltà.
