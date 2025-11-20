Volley, weekend decisivo per il Giarratana

Clima da grande partita in casa Asd Giarratana Volley. La formazione maschile di Serie C, reduce da tre vittorie consecutive, si prepara a vivere una sfida di alto livello: sabato alle ore 19, nella palestra comunale, i rossoblù ospiteranno il Team Volley Messina, una delle squadre più attrezzate del campionato.

Un test importante che coach Gianluca Giacchi attende con entusiasmo: “Sarà una bella partita, una sfida intensa, di quelle che piacciono a noi allenatori. Ci stiamo preparando con attenzione, sapendo che troveremo un avversario di grande spessore”.

Il Giarratana vuole continuare il suo momento positivo dopo l’importante successo esterno ottenuto a Pedara. Ma dall’altra parte della rete ci sarà una squadra determinata, forte di due vittorie in tre gare e con un roster esperto e competitivo. “Affronteremo giocatori che non si discutono – aggiunge Giacchi – ed è questo che rende la partita ancora più stimolante”.

A infiammare l’ambiente ci pensa il presidente Salvatore Pagano, che chiama a raccolta i tifosi: “È il momento di far sentire tutto il nostro calore alla squadra. Voglio le gradinate stracolme per spingere i ragazzi verso un successo che darebbe un significato importante a questa prima parte di stagione”.

Serie D femminile: trasferta impegnativa a Vittoria

Sempre sabato, ma alle 19.30, toccherà al sestetto femminile dell’Asd Giarratana Volley, impegnato in Serie D, affrontare la trasferta di Vittoria per sfidare l’Asd Koira Volley, attuale vicecapolista.

Le ragazze di coach Saro Corallo arrivano con il morale alto dopo la convincente vittoria con la Juvenilia Catania. Ma la sfida di domani si preannuncia complessa, sia per il valore dell’avversario sia per qualche problema di organico.

“Avremo qualche difficoltà di formazione – spiega Corallo – ma faremo di tutto per gestire la partita nel modo più lucido possibile. Sappiamo di affrontare un gruppo collaudato, ma giocheremo con determinazione per continuare il nostro percorso di crescita”.

