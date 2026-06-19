Savita Russo in Mongolia

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Un altro straordinario traguardo per il judo siciliano e nazionale porta la firma della talentuosa atleta sciclitana Savita Russo. È arrivata, infatti, la convocazione ufficiale con l’Italia Team per il prestigioso “Ulaanbaatar Grand Slam 2026”, tappa di primissimo piano del circuito IJF World Judo Tour. L’atleta, orgoglio del territorio e portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, si prepara a salire sui tatami della Mongolia dal 19 al 21 giugno 2026. Sarà un appuntamento cruciale, dove Savita difenderà i colori azzurri nella competitiva categoria -63 kg, misurandosi con l’élite del judo mondiale. L’annuncio, celebrato con grande entusiasmo anche dal comitato FIJLKAM Sicilia, conferma la costante e solida ascesa della judoka nel panorama internazionale.

Per la Russo si tratta dell’ennesima dimostrazione di valore tecnico e di un’assoluta dedizione alla disciplina, che la vede protagonista di un percorso di crescita agonistica costante. Dietro ogni successo della campionessa sciclitana si cela una filosofia di squadra ben precisa, riassunta dallo storico motto: “Tutti insieme per crescere e progredire.” Un principio che accompagna i successi dell’intero movimento e che riflette lo spirito con cui Savita affronta ogni competizione. La notizia della convocazione ha suscitato grande orgoglio a Scicli e in tutta la Sicilia. La comunità locale e gli appassionati di sport si stringono attorno alla propria campionessa, pronti a far sentire il loro calore e a fare il tifo a distanza in vista di questo appuntamento mondiale, che rappresenta un momento decisivo per il prosieguo della stagione agonistica della judoka azzurra.

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